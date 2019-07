16.07.2019 h 14:18 commenti

Inchiesta case popolari, continuano le indagini e intanto la Lega annuncia un'interrogazione al sindaco

La capogruppo Patrizia Ovattoni chiederà all'amministrazione comunale chiarimenti sull'assegnazione degli alloggi di Epp. "E' un grave episodio che lede la dignità della nostra comunità"

nt

Va avanti l'inchiesta della procura sugli assegnatari delle case popolari dopo i venticinque avvisi di garanzia notificati ieri, lunedì 15 luglio, ad altrettante persone accusate a vario titolo di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e di falso ideologico in atto pubblico. L'inchiesta riguarda le autocertificazioni infedeli che gli indagati avrebbero presentato all'Epp, ente che gestisce il patrimonio residenziale pubblico, per continuare a mantenere l'assegnazione. Autocertificazioni nelle quali – sostiene l'accusa – non sono state menzionate le proprietà immobiliari: ventuno gli indagati risultati proprietari di una casa a Prato, sette addirittura di più abitazioni. In attesa che la guardia di finanza svolga accertamenti sui documenti sequestrati nelle case dei venticinque indagati, interviene il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Patrizia Ovattoni che annuncia una interrogazione al sindaco per capire se e come sono stati effettuati i controlli in materia di alloggi popolari. Il tema è attuale. Con una graduatoria che conta più di 1.500 famiglie in attesa di casa e un patrimonio immobiliare pubblico che arriva sì e no a 1.800 appartamenti, è facile capire quanto l'argomento possa diventare terreno di scontro. “Il caso – dice Patrizia Ovattoni – rappresenta un grave episodio che lede profondamente la dignità della nostra comunità, in particolare quella delle tante persone che vivono in stato di forte povertà”.L'Epp fa sapere che la decadenza delle assegnazioni è compito dell'Ufficio casa del Comune e a proposito dei quattro assegnatari che hanno sì comunicato un quadro patrimoniale che faceva venire meno i requisiti per il mantenimento dell'alloggio popolare ma a cui nessuno ha chiesto di traslocare, il presidente Federico Mazzoni spiega che saranno fatti accertamenti: “Difficile che ci sfugga qualcosa – dice – ma può capitare. Ringrazio la procura per il segnale estremamente importante che ha inviato con questa inchiesta, è bene sapere che c'è un controllo. Non possiamo permetterci, stante la carenza degli alloggi a disposizione e l'altissimo numero di richieste, nemmeno una situazione fuori norma”.