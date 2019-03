05.03.2019 h 12:50 commenti

Indagato per truffa aggravata il medico ripreso di nascosto dalle Iene

Le immagini ritraggono il dottore di famiglia che finge di eseguire esami sui suoi pazienti per poi farsi pagare a nero cifre che non sarebbero dovute

E' stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di truffa aggravata il medico di famiglia ripreso di nascosto dalle telecamere mentre eseguiva esami farlocchi ai suoi pazienti, facendosi pagare a nero cifre che non sarebbero state dovute. Le immagini sono state trasmesse domenica 3 marzo durante la puntata della trasmissione "Le Iene" su Italia Uno. ( LEGGI ).

Stamani, 5 marzo, il procuratore Giuseppe Nicolosi, dopo aver ricevuto una informativa dalla guardia di finanza, ha preso la decisione di aprire il fascicolo che è stato affidato al sostituto procuratore Gianpaolo Mocetti. In procura è attesa anche l'informativa che il direttore generale dell'Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese ha fatto predisporre dalla commissione disciplinare. Nota che sarà inoltrata anche all'Ordine dei medici di Pistoia, dove è iscritto il medico.

Nelle riprese, effettuate nell'ambulatorio di via Pistoiese del medico, si vedono numerosi pazienti, quasi tutti cinesi, che vengono sottoposti a tampone, elettrocardiogramma, ecografia, visite dermatologiche, spesso con i macchinari nemmeno accesi o i tamponi gettati nei cestini. Il tutto dietro il pagamento di cifre tra i 15 e i 50 euro, incassate in contanti e senza ricevuta. E' stata una giovane cinese, che ha lavorato come segretaria e interprete per il medico, a fare da "infiltrata" per Le Iene.

L'azienda Asl Toscana intanto precisa che "In data odierna è stato aperto un procedimento a carico del medico avendo riscontrato la violazione degli obblighi di correttezza nei confronti dell’Azienda Sanitaria e degli utenti oltre alla violazione di numerosi articoli previsti dall’ Accordo Collettivo Nazionale (ACN) che disciplina i rapporti tra Medici di Medicina Generale, Azienda Sanitaria e assistiti"

"Il medico - continua la nota - è un convenzionato del SSN e non un dipendente dell’Azienda Asl è comunque tenuto ad effettuare le prestazioni previste dall’Accordo Collettivo Nazionale che sono retribuite dall’Azienda e quindi nessun pagamento deve essere richiesto al cittadino nell’ambito delle prestazioni dovute dal medico".Asl Toscana centro ha anche effettuato alcuni sopralluoghi nell' ambulatorio di via PistoieseDai quali è emerso che non era regolarmente in servizio e non aveva attivato il medico sostituto come previsto dall’ACN. Sono in corso ulteriori verifiche".