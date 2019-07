22.07.2019 h 14:38 commenti

Indagato per diffamazione, procura chiede l'archiviazione per l'onorevole Donzelli: i Sinti non ci stanno

L'Associazione Sinti non si arrende e presenta opposizione contro la richiesta di archiviazione che la procura ha avanzato per il parlamentare di Fratelli d'Italia. L'ultima parola spetta al tribunale

L'Associazione Sinti non si arrende e nei giorni scorsi ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dalla procura per l'onorevole di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, il cui nome è finito sul registro degli indagati in seguito alle affermazioni fatte lo scorso primo marzo durante il sopralluogo al campo nomadi di San Giorgio a Colonica. I Sinti si erano sentiti diffamati dalle parole del parlamentare e lo avevano denunciato. L'inchiesta del procuratore Giuseppe Nicolosi si è chiusa all'inizio di luglio con la richiesta di archiviazione su cui deciderà il tribunale. L'Associazione Sinti aveva portato in procura il filmato della visita di Donzelli al campo nomadi (il parlamentare aveva documentato tutto con una diretta Facebook) chiedendo di valutare la sussistenza del reato di diffamazione aggravata e quello di istigazione all'odio razziale. E mentre sulla prima ipotesi Nicolosi ha avviato un'inchiesta, la seconda non è stata ritenuta nemmeno ipotizzabile. Donzelli a metà giugno ha risposto all'invito della procura e si è presentato per l'interrogatorio. Nella richiesta di archiviazione il procuratore parla di “tono indubbiamente provocatorio e al limite del canzonante” sostenendo però la distanza tra questo e il reato di diffamazione aggravata. L'ultima parola spetta al giudice per le indagini preliminari che potrà decidere di confermare la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura, disporre ulteriori indagini oppure emettere un'ordinanza di imputazione coatta obbligando il pubblico ministero a formulare il capo di imputazione.



