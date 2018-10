E' indagato per esercizio abusivo della professione medica e per abuso della credulità popolare Tullio Galoppi, il finto guaritore scoperto da 'Striscia la notizia' nel suo ambulatorio di naturopata in via Milano, al Soccorso (leggi). Il sostituto procuratore della Repubblica Egidio Celano ha aperto un fascicolo e messo in moto la questura. Gli agenti della Squadra mobile stamani hanno sequestrato l'ambulatorio che, nonostante il servizio mandato in onda dalla trasmissione di Canale 5 appena due sere fa, continuava a funzionare e ad essere frequentato. Sono stati infatti i poliziotti ad aprire la porta ad una cliente del finto guaritore che aveva un appuntamento per farsi prescrivere una dieta. All'interno dello studio sono stati trovati macchinari e attrezzature, un lettino per messaggi, confezioni di prodotti omeopatici e documenti relativi a vari trattamenti. Sequestrati anche un apparecchio per agopuntura con istruzioni in cinese rispetto al quale il finto guaritore non ha saputo fornire motivazioni circa il possesso e numerose siringhe sulle quali saranno fatti accertamenti. Pareti dell'ambulatorio tappezzate con “apparenti titoli professionali” riferibili al titolo di naturopata: anche su questa circostanza saranno compiute verifiche.

Nessun provvedimento per la mesticheria che si trova accanto all'ambulatorio, gestita dallo stesso Galoppi, e i cui scontrini, come ha documentato Striscia la notizia, venivano rilasciati ai pazienti a fronte del pagamento delle prestazioni il cui costo oscillava tra 140 e 170 euro. La trasmissione ha mostrato come Tullio Galoppi millantasse capacità di diagnosticare qualsiasi tipo di malattia e di curare anche patologie gravi come tumori, Aids e infezioni da Ebola.