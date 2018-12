21.12.2018 h 08:42 commenti

Incursione goliardica delle Pagliette al Copernico: nella notte attacco con il "Pupanzer"

I ragazzi del Buzzi hanno abbandonato davanti alla scuola degli eterni rivali un carroarmato sormontato da un pupazzo di neve

Hanno aspettato l'ultimo giorno di scuola prima delle vacanza natalizie per lasciare il segno. Questa notte, 21 dicembre, un nutrito gruppo di Pagliette del Buzzi ha fatto un'incursione goliardica nella scuola degli eterni rivali, le Tube del Copernico. Nel cuore della notte, così, un grosso carro sormontato da un pupazzo di neve e con tanto di cannone, il "Pupanzer" è stato lasciato davanti all'istituto di viale BorgoValsugana. Lo striscione che accompagnava il "regalo" recitava così: "Anche quest'anno v'abbiam surclassato. Divertitevi col pupazzo da noi donato. Il vostro operato non c'ha smosso. Adesso prostratevi al nostro colosso". Poi, dopo le foto di rito per immortalare la goliardata, i ragazzi se ne sono andati, lasciando il carro davanti alla scuola