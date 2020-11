04.11.2020 h 13:25 commenti

Incubo focolai nelle rsa, positivi anche nelle strutture Margherita e Cicignano

L'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi a 107 persone tra ospiti e operatori della rsa di Paperino sta arrivando in queste ore e purtroppo ci sono dei positivi

(Notizia in aggiornamento)

Si allarga il fronte dei contagi Covid nelle rsa pratesi. Dopo i casi accertati nelle due strutture di Vernio che tra lunedì e ieri, 3 novembre, hanno portato a effettuare tamponi a tappeto a 81 persone tra operatori e ospiti (35 a San Quirico e 46 a Sasseta) il cui esito è atteso nelle prossime ore, si accende lo stato di allerta su la rsa Margherita di Paperino dove potrebbe configurarsi un vero e proprio focolaio.L'esito dei tamponi effettuati nei giorni scorsi a 45 operatori e 62 ospiti, sta arrivando alla spicciolata ma alcuni sono positivi. Il dato preciso sarà comunicato non appena il quadro sarà completo. Massima attenzione anche nella rsa di Cicignano a Montemurlo dove è emerso un caso positivo che ha fatto scattare i tamponi per un centinaio di persone tra personale e ospiti. Anche in questo caso la situazione è in divenire.