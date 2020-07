29.07.2020 h 18:10 commenti

Incontro tra Bugetti e imprenditori pratesi: "Rilancio del distretto è una priorità"

Al vaporizzo Lia si è parlato di cassa integrazione, finanziamenti alle imprese e rifiuti. Il titolare Betti:"A rischio molti posti di lavoro"

Il tour elettorale del consigliere regionale Pd Ilaria Bugetti, ha fatto tappa oggi, 29 luglio, al vaporizzo Lia per incontrate imprenditori e lavoratori. Al centro dell’incontro le sfide e il futuro del distretto.

“Il lavoro è uno dei fronti cruciali – ha spiegato la consigliera – questo è il momento in cui dobbiamo insistere,arriveranno delle risorse europee. Il nostro distretto ha sofferto molto a causa dell’emergenza Covid-19, ma ora dobbiamo pensare al rilancio, alla ripartenza, a tutte le aziende che ci sono ancora e che hanno tenuto in questo periodo, spesso anche anticipando la cassa integrazione in deroga per i dipendenti. Un punto importante è poi quello dei rifiuti e del riciclo – Dobbiamo spingere sul riuso e lavorare sulle materie prime e seconde”

Ad accogliere Bugetti,Stefano Betti titolare del vaporizzo Lia che ha colto l’occasione per fare il punto sull’andamento del distretto: “ Le imprese sono in grande difficoltà, si registrano importanti cali di fatturato e molti posti di lavoro sono a rischio. La mia è un’azienda ce lavoro contoterzi e quindi non ha rapporti diretti con il mercato, ma vediamo le difficoltà dei produttori di tessuto e di filati. Abbiamo anticipato la cassa integrazione ai nostri dipendenti, ma l’Inps e soprattutto il fondo di solidarietà dell’artigianato sono in forte ritardo nell’erogazione dei pagamenti”.



