07.09.2018 h 18:00 commenti

Incinta di 37 settimane fa esame preparto, ma slitta la consegna dei risultati: "Tra 15 giorni forse ho già partorito"

La denuncia è di una donna pratese che si è rivolta al Centro salute donna per verificare l'eventuale necessità di una terapia antibiotica

Alla trentasettesima settimana di gravidanza si è sottoposta ad un esame per verificare l'eventuale presenza di streptococco, che renderebbe necessaria la terapia antibiotica durante il travaglio. Quando però è andata a ritirare i risultati, si è sentita dire che il laboratorio non ha inviato i risultati e che è possibile un ritardo fino a 15 giorni. "Tra due settimane - commenta la donna - spero di aver già partorito e quindi i risultati saranno del tutto inutili. Del resto la risposta dovrebbe essere consegnata entro la settimana 38 di gravidanza".

E' quanto denunciato da una nostra lettrice che lo scorso 1 settembre ha effettuato l'esame al Centro salute donna. "I risultati dovevano essere pronti il 5 - racconta -. Ieri 6 settembre sono andata a ritirarli e mi sono dovuta fare accompagnare, visto che ho già qualche contrazione e quindi da sola è preferibile che non esca. Allo sportello mi è stato detto che non possono fare niente. Il campione a quanto ho capito viene mandato in un laboratorio di Empoli e non so per quale ragione non è stata analizzato. Ho spiegato anche che non ho sempre qualcuno disponibile per essere accompagnata. Mi hanno risposto che posso telefonare per sapere se sono pronti i risultati e mandare un vicino a ritirararli".

A rendere ancora più complicata la cosa è l'orario di ritiro: "E' possibile - dice la gestante - dal lunedì al venerdì solo dalle 13 alle 14 (ovviamente per una donna incinta ed a termine è l'orario migliore) oppure il sabato dalle 12 alle 13".