Al settimo mese di gravidanza, è stata costretta a mettersi in fila fuori dal Centro Giovannini per ritirare un referto che avrebbe dovuto andare sul fascicolo sanitario elettronico, ma che per un disservizio è stata costretta a ritirare di persona. E dopo oltre un'ora di attesa, è stata colta anche da un lieve malore.

E' la disavventura capitata ad una nostra lettrice che ha voluto denunciare la disorganizzazione di cui è stata vittima. "Con me - dice - c'erano altre due donne in stato di gravidanza, segno evidente che i problemi sono generalizzati".

La donna nei giorni scorsi aveva fatto uno degli esami previsti dal percorso per donne incinta. Al momento di chiedere come avere il referto, aveva optato per la pubblicazione sul fascicolo sanitario elettronico (Fse): "Nella mia situazione - spiega - evitare luoghi affollati col rischio di contrarre il virus diventa quantomeno imperativo. Nel foglio rilasciatomi da loro, la data di pubblicazione del referto risultava essere il 22 ottobre".

Non trovando il referto, la donna ha quindi contattato l'Asl: "Già a luglio mi è successa la stessa cosa - dice - e, dopo essermi sbattuta tra l’help desk del Fse e il Centro Giovannini senza risolvere niente, sono stata costretta a recarmi fisicamente al Centro per ritirare il referto (ma a luglio – fortunatamente - ho fatto alla svelta, in quanto mezza Prato si era svuotata e la gente era già in vacanza). Appena mi sono accorta che il referto non era presente, ho contattato nuovamente l’help desk del Fse e mi ha risposto che queste problematiche le riscontrano maggiormente col Giovannini rispetto agli altri presidi del territorio e non sanno darsi una risposta di questo problema".

Ecco quindi che, sabato mattina 23 ottobre, la donna si è dovuta recare di persona al Giovannini, per scontrarsi con il secondo problema: "Arrivo davanti all’ingresso alle 10.30 e vedo che fuori dalla porta c'erano già almeno 30 persone divise in due code - dice -: una per i prelievi e una per le prenotazioni Cup e il ritiro referti. Dopo 15 minuti di attesa mi reco all’interno per chiedere informazioni e capire se, almeno per le donne incinte, c'era la possibilità di avere una sorta di priorità o quantomeno di potersi sedere. L'addetto alla temperatura mi risponde picche e mi rimanda in fila. Ad un certo punto, dopo un’ora che ero lì in coda in piedi e con la mascherina ffp2 addosso, ho iniziato a non sentirmi bene e ha iniziato a girarmi la testa: mi mancava l’aria e non mi reggevano le gambe. Solo a quel punto l’addetto si è visto costretto a fare passare sia me sia le altre due signori incinta".