Incidenti stradali: meno morti, ma più feriti. Viale Leonardo da Vinci la strada più pericolosa della Toscana

I dati sono stati presentati da Aci e si riferiscono al 2019. Su Viale Leonardo 50 gli incidenti stradali, sulla 325 sono stati 29 e 20 sulla Sr 66.

Nel 2019 la provincia di Prato, se paragonata alle altre della Toscana, risulta quella con meno morti per incidenti stradali, 12 rispetto ai 14 dell’anno precedente, ma cresce il numero dei feriti. E' quanto risulta dal rapporto 2019 presentato da Aci-Prato. La maglia nera per la pericolosità della strade va a viale Leonardo da Vinci con 50 incidenti nel corso dell’anno. E' l'arteria più pericolosa dell’intera regione, seguita dal tratto livornese dell’Aurelia e da quello fiorentino della Fi-Pi-Li.

Tra le dodici vittime, una sola è donna, mentre due erano conducenti, uno era un passeggero e due i pedoni. Sono due i ciclisti deceduti e quattro i motociclisti. A Cantagallo, Vernio e Carmignano non si sono registrati incidenti mortali.

Per quanto riguarda i feriti, su un totale di 1.351 803 sono uomini e il resto donne, per il 75% dei casi i sinistri, avvenuti soprattutto su strade urbane, sono stati causati da alta velocità e distrazione. Aci ha anche elaborato i primi dati relativi al 2020 dove a causa della quarantena di primavera, si è registrato un sensibile calo degli incidenti. “In questo quadro – però – ha sottolineato Claudio Bigliarini direttore Aci Prato – vanno conteggiati anche gli effetti del nuovo codice della strada che autorizza i ciclisti a percorre le vie in controsenso e il crescente numero di biciclette elettrice e mono pattini che si sono riversati sulle nostre strade. Per quanto riguarda il 2019 non si registrano le stragi del sabato sera, anzi il giorno peggiore è stato un martedì di luglio. Le strade urbane sono le più pericolose con dieci morti, anche se il numero dei pedoni coinvolti è in calo”. Infatti sulla 325 gli incidenti sono stati 29 e 20 sulla Sr 66.

Nel bilancio di Aci Prato non ci sono solo i conteggi degli incidenti, ma anche il numero degli associati che sono rimasti costanti, circa 6000, e un importante obiettivo sportivo raggiunto: “Siamo riusciti a organizzare la sosta pratese della Mille miglia per il 14 maggio. La corsa avrà anche un impatto positivo sull’immagine della città – ha spiegato il presidente di Aci Federico Mazzoni – nel percorso che abbiamo pensato si passerà dalla Prato moderna del Museo Pecci a quella legata allo sviluppo economico che prevede un passaggio all’interno del Fabbricone il lanificio storico pratese”.



