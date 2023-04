01.04.2023 h 14:17 commenti

Incidenti lungo la sr 325, la rabbia dei sindaci della Val di Bisenzio: "Ci vuole un'alternativa"

Appello a Governo, Regione e Provincia per trovare una soluzione concreta in tempi rapidi. Forte la preoccupazione anche rispetto a un servizio 118 "impoverito" dopo il taglio del medico a Vaiano

Da inizio anno a oggi in cinque degli undici incidenti stradali avvenuti lungo sr 325, unico collegamento diretto tra la Val Bisenzio con il capoluogo, è stata necessaria l'interruzione completa del traffico per un tempo significativo causando disagi a cittadini e imprese. L'ultimo è avvenuto stamani stamani poco dopo le 7, con un stop alla circolazione di oltre due ore per permettere le operazioni di soccorso e recupero dei mezzi. E' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Alla luce dell'incidente di oggi, i tre sindaci della zona tornano a chiedere una soluzione urgente per creare un'alternativa alla sr325. Si tratta di un appello a Governo, Regione e Provincia per aprire un tavolo di lavoro per arrivare ad una soluzione concreta. “Lo sviluppo economico, turistico e sociale della Val Bisenzio non può più fare affidamento ad un'unica via di collegamento ma devono essere necessariamente trovate soluzioni alternative. - affermano in una nota Primo Bosi (Vaiano), Guglielmo Bongiorno (Cantagallo) e Giovanni Morganti (Vernio) - Studenti, pendolari, lavoratori, aziende e, soprattutto, il sistema di emergenza sanitaria non possono essere ostaggio di un sistema di mobilità così fragile. Non è più rinviabile trovare soluzioni concrete che alleggeriscano il volume di traffico. Sono mesi che cerchiamo di confrontarci con senso di responsabilità e volontà costruttiva con chi deve darci risposte, e gli ultimi episodi impongono la necessità che le nostre richieste trovino posto immediatamente tra le priorità dell’agenda politica nazionale e regionale. Un territorio come il nostro, che esprime elementi di eccellenza in molti campi, dal culturale al produttivo, non merita di essere relegato in fondo agli interessi delle Istituzioni sovraordinate”.I tre sindaci della Val di Bisenzio fanno appello anche al senso di responsabilità della cittadinanza per l'assunzione di comportamenti prudenti alla guida per evitare situazioni di pericolo che finiscono per incidere pesantemente sulla quotidianità di studenti, imprese, lavoratori, operatori nel settore emergenze ed in generale sulla mobilità di tutti coloro che a vario titolo transitano sulla SR325. E a proposito del settore emergenze. Impossibile non notare che la pericolosità della strada e il suo non avere alternative immediate, fanno a cazzotti con il recente taglio che Asl e Regione hanno operato sul servizio 118 togliendo da Vaiano il medico senza sostituirlo con un infermiere come invece prevede la riforma toscana: "Abbiamo e vogliamo continuare a tenere un atteggiamento costruttivo e propositivo ma, allo stesso tempo, facciamo rilevare che sulla questione mobilità occorre necessariamente un cambio di passo. – concludono i sindaci - Un territorio, il nostro, che si vede ad oggi sguarnito di una servizio di emergenza sanitaria efficace, dato che un unico mezzo con personale medico non può intervenire su un territorio così vasto ed eterogeneo, popolato soprattutto nei weekend da tanti turisti del fine settimana che utilizzano la strada principale per raggiungere anche la vicina Bologna o per fare gite fuoriporta, situazione che aumenta fortemente il traffico sulla viabilità locale, comportando anche un più alto rischio di incidenti e di interventi in emergenza”.