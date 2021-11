02.11.2021 h 11:21 commenti

Incidenti, cantieri e traffico: un'altra mattina nera sulle strade pratesi

Lunghe file lungo la direttrice Galilei-Borgovalsugana per lo scontro tra un'auto e una moto con un ferito. Ma viabilità paralizzata anche intorno al centro con piazza Mercatale e piazza San Marco congestionate. La Vita (M5S): "Non è possibile andare avanti così"

Il rientro a scuola e al lavoro dopo il ponte di Ognissanti ha riservato un'altra mattina nera sul fronte della viabilità cittadina dopo quella di venerdì scorso con i problemi creati da un incidente in autostrada ( LEGGI ).

Stamani lunghe code si sono create, tra le 8 e le 10, sia sulla direttrice Galilei-Ponte Datini-Viale Borgovalsugana, sia nella zona di piazza Mercatale, piazza San Marco con ripercussioni fino al centro ovest della città con via Filzi e via Strozzi fortemente rallentate. La situazione si è poi andata normalizzando verso metà mattinata.

A creare il primo imbottigliamento è stato un incidente avvenuto poco prima delle 8.30 in viale Borgovalsugana, poco dopo il liceo Copernico. Si sono scontrate un'auto e una moto, con il conducente di quest'ultima, un 59enne, che è stato trasferito in codice giallo all'ospedale. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico che, vista anche l'ora, è andato ben presto in tilt. Nel resto della città, invece, i rallentamenti sono stati provocati dai cantieri attualmente attivi ma anche dall'alto numero di mezzi in movimento. A complicare ulteriormente le cose ci si è messa poi una betoniera andata in "panne" sulla declassata.

Sul caos traffico è intervenuta la consigliere del M5S Silvia La Vita: "Stamattina - racconta - per fare 5 km ci ho messo 60 minuti: era tutto bloccato da piazza San Marco a e via Filzi. E non è una novità visto che ogni mattina è cosí. Cosa ancora piú grave, un'ambulanza non riusciva nemmeno a passare dalla quantità di auto presenti e ferme in carreggiata. Ma è possibile andare avanti così? Che fine ha fatto il Pums (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, viene da ridere) il potenziamento dei mezzi pubblici, la costruzione di nuove ciclabili (perché muoversi in bici é impossibile, in questa situazione si rischia la morte), le politiche di disincentivo dell'uso dell'auto, le sanzioni a chi parcheggia in seconda terza o quarta fila? Per non parlare di inquinamento e qualità dell'aria, che con questo traffico si trasforma in una camera a gas che respiriamo ogni giorno".