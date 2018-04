Si è presentata, già nella serata di ieri 31 marzo, alla polizia municipale la donna che era alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente in via Firenze ( LEGGI ), con un ragazzino di 16 anni in scooter caduto e rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave. Si tratta di una giovane di 26 anni, residente a Calenzano.

Agli agenti della Municipale ha detto di aver letto su Notizie di Prato la notizia dell'incidente e di pensare di poter essere coinvolta, anche se al momento non si era resa conto di niente. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire l'intera dinamica. Intanto, per fortuna, il ragazzo di 16 anni è già stato dimesso dall'ospedale, dopo essere stato medicato.

In ogni caso non si tratta di un bis del gravissimo episodio di pirateria di via Ferrucci, con lo scooterista 20enne gravemente ferito da un automobilista rintracciato il giorno succesivo ( LEGGI ). Questa volta, infatti, non si sarebbe trattato di un investimento ma di una manovra di soprasso che avrebbe fatto cadere il 16enne, forse in conseguenza di un leggere contatto. Ragione per cui, al momento, non è stato preso nessun provvedimento nei confronti della 26enne, in attesa di ultimare tutti gli accertamenti del caso.