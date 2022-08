09.08.2022 h 19:02 commenti

Incidente tra Prato Est e Prato Ovest, traffico bloccato sull'A11

La coda in direzione mare ha raggiunto i 7 km. Coinvolta un'auto. Un uomo di 79 anni è morto. Il 118 ha fatto alzare in volo anche l'elisoccorso Pegaso

Traffico bloccato per molte ore sulla A11, tra gli svincoli di Prato est e di Prato ovest verso Pisa per un incidente avvenuto intorno alle 17.30 all'altezza del km 15 dove è rimasta coinvolta un'auto. Un uomo di 79 anni, residente a Serravalle, è morto dopo aver accusato un malore. Si è fermato in corsia di sorpasso ma fortunatamente senza creare danno agli altri veicoli. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia stradale. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118 che hanno inviato anche Pegaso.

Sono stati segnalati 7 km di coda in direzione mare. A chi viaggia in direzione Pisa è stato consigliato di uscire a Prato Est e attraverso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada a Prato Ovest. Sul posto era presente anche il personale di Autostrade per l'Italia e i vigili del fuoco. La situazione è tornata alla normalità attorno alle 20.30.

