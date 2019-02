24.02.2019 h 14:27 commenti

Incidente tra due auto e una moto, centauro finisce a terra

L'uomo, 56 anni, è stato portato in codice giallo al pronto soccorso. L'incidente è avvenuto stamani all'incrocio tra via Europa e la regionale 66 a Poggio a Caiano. Sul posto il 118 e i carabinieri di Prato

Un motociclista di 56 anni è finito in ospedale in codice giallo dopo essersi scontrato con due auto. L'incidente è avvenuto attorno alle 10 di oggi, 24 febbraio, a Poggio a Caiano all'incrocio tra la regionale 66 e via Europa. Sul posto, oltre a un'ambulanza inviata dal 118, sono intervenuti i carabinieri di Prato. La dinamica è in fase di ricostruzione ma secondo quanto ricostruito, il centauro, che proveniva da Poggetto, sarebbe finito su una station wagon BMW che stava svoltando in via Europa e che a sua volta è stata tamponata da un'altra auto. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è volato sul lato opposto della ex statale. Il traffico proveniente da Pistoia è stato deviato in via Europa per permettere i soccorsi e i rilievi.

