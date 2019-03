15.03.2019 h 13:00 commenti

Incidente sulla via Berlinguer, strada chiusa e due donne in ospedale

Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture. Per rimuovere i mezzi e pulire le carreggiate da sversamenti di olio e carburante via Berlinguer è rimasta chiusa fino alle 10.30.

Questa mattina, venerdì 15 marzo, alle ore 9 lungo via Berlinguer, nel tratto tra via Rosselli e il confine di Montale, è avvenuto un grave incidente nel quale sono rimaste coinvolte due auto, una Mini e una Lancia Y. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, ciò che è certo è che i due veicoli provenivano da direzioni opposte e l'urto ha riguardato le parti frontali anteriori delle auto. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia municipale di Montemurlo, che ha chiuso al traffico il tratto di strada interessato dal sinistro, per agevolare la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia della carreggiata, coperta da olio, carburante e altri liquidi fuoriusciti dai veicoli nell'impatto.

A rimanere ferite, per fortuna in modo lieve, sono state le conducenti delle due auto, una ragazza di 21 anni di Montemurlo e una donna di 33 anni residente a Pistoia. Portate entrambe in ospedale al Santo Stefano di Prato in codice giallo, declassificato poi in verde. La strada è stata riaperta alle 10.30. Com'è prevedibile sul posto si sono formate lunghe code, soprattutto nella zona di Montale per chi procedeva in direzione Prato.