Incidente sulla regionale 325, ferito un anziano

Lo scontro è avvenuto all'altezza dell' incrocio con via Gacci, sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e una pattuglia della Municipale. L'uomo è stato trasportato al Santo Stefano

Incidente questa mattina 3 maggio sulla regionale 325 all' altezza dell'incrocio con via Gacci. Coinvolte due vetture, una Smart, guidata da un 84enne che è stato trasportato al Santo Stefano in codice giallo e una Panda. Sul posto oltre all'ambulanza della Misericordia di Vaiano inviata dal 118 , è intervenuta anche una pattuglia della municipale della val di Bisenzio.

Ancora da stabilire la dinamica dell'incidente, che è avvenuto in un tratto di strada particolarmente critico, a metà aprile nello stesso punto si è verificato un altro scontro che ha coinvolto un centauro. In tarda mattina la viabilità è stata ripristinata.

