24.10.2020 h 09:36

Incidente sulla Declassata, tir esce fuori strada e si ribalta su un fianco

E' successo la scorsa notte nei pressi del Ponte Lama. Il conducente è rimasto illeso. Sul posto i vigili del fuoco con l'autogru, la polizia e la Municipale. In corso di accertamento le cause del sinistro

Incidente stradale poco dopo le 2 della notte di sabato 24 ottobre in viale Leonardo da Vinci, a pochi metri dal ponte Lama in direzione Prato. Un tir è uscito fuori strada ribaltandosi su un fianco. Non sono chiare le cause per le quali il conducente, che è rimasto illeso, abbia perso il controllo della guida che ha poi provocato l'incidente. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo, impiegando l'autogru, per agganciare il tir e rimetterlo sulle ruote.Sono intervenute anche una pattuglia della polizia e una della polizia municipale per mettere in sicurezza la viabilità. L'intervento di soccorso si è concluso alle 6.30.