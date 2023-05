19.05.2023 h 11:01 commenti

Incidente sulla 325, donna investita mentre attraversa sulle strisce pedonali

E' successo questa mattina in località La Briglia, sul posto un'ambulanza della Pubblica Assistenza e la Municipale per i rilievi. La donna è stata trasportata in codice giallo al Santo Stefano

Una donna è stata investita da un veicolo sulla 325 mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del ristorante La Valle a La Briglia. L'incidente è successo alle 9 di oggi, 19 maggio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Prato inviata dal 118 che ha trasportato la 69enne all'ospedale Santo Stefano in codice giallo. La polizia municipale ha effettuato i rilievi del sinistro, il veicolo proveniva da Prato, e proceduto a regolare la circolazione stradale, deviando parte del traffico nel centro abitato.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

