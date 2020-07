07.07.2020 h 20:38 commenti

Incidente sul lavoro in una ditta tessile, operaio rischia di perdere quattro dita di una mano

L'infortunio è avvenuto attorno alle 17.30 in via Zarini. Sul posto un'ambulanza della Croce d'oro e i tecnici del dipartimento di prevenzione dell'Asl

Gravissimo incidente sul lavoro questo pomeriggio, 7 luglio, attorno alle 17.30, in una tintoria-rifinizone in via Zarini. Un operaio di 25 anni è rimasto ferito alla mano destra mentre lavorava a un macchinario. Immediata la chiamata al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'oro.

Viste le particolari condizioni del giovane è stato disposto il trasferimento al policlinico fiorentino di Careggi in codice rosso. E' sempre rimasto cosciente ma la ferita alla mano è profonda e rischia di perdere quattro dita.

Sul posto sono sopraggiunti i tecnici del Dipartimento di prevenzione dell'Asl Toscana Centro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Edizioni locali collegate: Prato

