Incidente sul lavoro in un ristorante del centro, elettricista muore folgorato

E' successo poco dopo le 9.30 di oggi in via Tinaia. Inutili i tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118: l'uomo, 40 anni, è morto all'ospedale Santo Stefano. Sul posto i tecnici della Asl e il magistrato di turno

Incidente mortale sul lavoro in pieno centro storico. Un elettricista di 40 anni, italiano, è morto mentre stava effettuando un intervento in via Tinaia, all'interno del ristorante Tortellove. L'allarme è scattato poco dopo le 9.30. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza inviata dal 118 e i vigili del fuoco. Per l'operaio, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione praticati dai sanitari, non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto all'ospedale Santo Stefano. Immediato l'intervento del Dipartimento di prevenzione della Asl e del magistrato di turno. Poche le informazioni disponibili al momento. Pare che il quarantenne sia rimasto vittima di una scarica elettrica e morto folgorato.



NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO



