16.07.2019 h 16:27

Incidente sul lavoro in ditta tessile a Montemurlo, grave operaio portato all'ospedale in codice rosso

L'allarme è scattato attorno alle 15. Sul posto è intervenuto personale del 118, dei vigili del fuoco e del dipartimento di prevenzione dell'Asl

Un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio, 16 luglio, nella ditta tessile Nuove Fibre in via Reno a Montemurlo. Sul posto un'ambulanza inviata dal 118 che ha accompagnato l'uomo al Santo Stefano in codice rosso. Secondo quanto appreso, l'operaio si sarebbe ferito gravemente al braccio, rimasto incastrato in un decatizzo. Per aiutare le operazioni di soccorso sono sopraggiunti anche i vigili del fuoco.

Presente anche il personale del dipartimento di prevenzione dell'Asl per verificare il rispetto della legge in materia di sicurezza del lavoro.