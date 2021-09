E' morto per asfissia Giuseppe Siino, l'operaio di 48 anni di Prato, deceduto in un incidente sul lavoro la sera del 17 settembre all'Alma spa di Campi Bisenzio, azienda di proprietà di imprenditori pratesi specializzata nella produzione di moquette (leggi). E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia, che è stata eseguita ieri. Secondo quanto appreso, l'asfissia sarebbe stata provocata dal trascinamento del busto dell'uomo all'interno del macchinario a rulli al quale stava lavorando. Rilevati anche segni di schiacciamento toracico, che però non sarebbe da individuare come causa del decesso. I primi esiti dell'autopsia, spiegano fonti inquirenti, confermerebbero l'ipotesi ritenuta più probabile al momento da parte degli investigatori: l'uomo sarebbe stato trascinato nella macchina dopo essere rimasto impigliato con l'orologio in uno dei rulli. L'orologio venne trovato sul pavimento ed era schiacciato e col cinturino rotto. Alcuni operai, sentiti poco dopo l'incidente, avrebbero dichiarato che per motivi di sicurezza era loro vietato portare orologi e bracciali, in base a un regolamento interno su cui sono in corso accertamenti di carabinieri e ispettori della Asl, coordinati dal pm Ornella Galeotti. Riguardo al macchinario, sul quale sarà effettuata una consulenza tecnica per escludere malfunzionamenti, i primi accertamenti non avrebbero fatto emergere omissioni e manomissioni evidenti dei dispositivi di sicurezza.