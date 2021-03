12.03.2021 h 10:05 commenti

Incidente sul lavoro al Macrolotto 2, operaio rimane impigliato a un macchinario con il giubbotto

I dispositivi di sicurezza hanno bloccato il macchinario evitando conseguenze tragiche per l'operaio che nel tentativo di liberarsi dalla "morsa" ha riportato un trauma toracico

Incidente sul lavoro questa mattina, 12 marzo, in una ditta di prodotti chimici in via Onorio Vannucchi al Macrolotto 2. Le conseguenze non sono tragiche grazie all'immediata entrata in funzione dei dispositivi di protezione.

Attorno alle 6.30 un operaio di 26 anni, addetto a una macchina mescolastrice di prodotti chimici, è rimasto impigliato con il giubbotto mentre controllava produzione. Nel tirare per cercare di liberarsi si è procurato un trauma distorsivo al torace. Nel frattempo i dispositivi di sicurezza sono entrati in funzione e hanno bloccato il macchinario evitando così che la situazione ai danni dell'operaio degenerasse. Sul posto è intervenuta un'ambulanza inviata dal 118 che ha accompagnato il ferito al Santo Stefano in codice giallo. E' sopraggiunto anche il personale del dipartimento di prevenzione dell'Asl per verificare la corretta applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Edizioni locali collegate: Prato

