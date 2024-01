21.01.2024 h 12:38 commenti

Incidente stradale in via Roma, donna rimane intrappolata tra le lamiere

È successo la scorsa notte all'altezza di Cafaggio. La donna è stata liberata dai vigili del fuoco e trasportata dell'ambulanza al pronto soccorso. Sul posto la Municipale per i rilievi

Incidente stradale la scorsa notte in via Roma, all'altezza dell'abitato di Cafaggio. Due le auto coinvolte: alla guida un giovane di 20 anni e una donna di 59, estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportata al pronto soccorso del Santo Stefano in codice giallo da un'ambulanza del 118. L'incidente è avvenuto poco dopo le 3. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di legge necessari a ricostruire la dinamica che ha provocato l'impatto tra le due macchine. Dalla prima ricostruzione è emerso che il ventenne procedeva in direzione di Poggio a Caiano quando la donna, proveniente da una traversa, si è immessa sulla strada senza fermarsi allo stop. Inevitabile l'impatto.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus