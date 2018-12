01.12.2018 h 09:54 commenti

Incidente stradale in via Monnet, settantaquattrenne muore in ospedale

La bicicletta sulla quale viaggiava la vittima e l'auto condotta da un uomo di 64 anni coinvolte nell'incidente avvenuto nella serata di ieri. L'anziano è morto stamani: troppo gravi le lesioni riportate. Polizia municipale al lavoro per ricostruire la dinamica

Non ce l'ha fatta il ciclista rimasto coinvolto nella serata di ieri, venerdì 30 novembre, in un incidente stradale in via Monnet. L'uomo, Roberto Caioni, pratese di 74 anni, è morto stamani nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Prato dove era ricoverato in prognosi riservata a causa delle ferite riportate nello scontro con un'auto condotta da un sessantaquattrenne, anche lui pratese. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia municipale che sta compiendo in queste ore ulteriori accertamenti per ricostruire con esattezza quanto avvenuto. La procura ha aperto un'inchiesta. Il sostituto procuratore Egidio Celano ha ordinato il sequestro della bicicletta e dell'auto e disposto l'autopsia. L'incidente è successo qualche minuto prima delle 19. Le condizioni del ciclista sono apparse subito molto gravi tanto che è stato trasferito all'ospedale Santo Stefano in codice rosso. Inutili, purtroppo, i tentativi dei medici: per l'uomo non c'è stato niente da fare.



