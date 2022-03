30.03.2022 h 15:54 commenti

Incidente stradale in via Galcianese, ferito un ottantenne

L'impatto fra una utilitaria e un camion. L'anziano è stato trasportato al Santo Stefano, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, analizzata la scatola nera del mezzo.

Scontro in via Galcianese, questa mattina 30 marzo, poco dopo le 10, fra un camion e una Uno bianca all'altezza del distributore di benzina Esso.

L'ottantenne, conducente della macchina, è stato trasportato al Santo Stefano in codice giallo, le sue condizioni non sono gravi nonostante l'impatto con l'automezzo sul lato opposto a quello di guida sia stato forte. Sul posto è intervenuta la Municipale per i rilievi e un'ambulanza del 118. Secondo una prima ricostruzione l'anziano guidatore si è immesso in via Galcianese invadendo la corsia da cui proveniva il camion che, nonostante la lunga frenata, non è riuscito ad evitare lo scontro.

La Municipale ha anche analizzato i dati della scatola nera del mezzo per valutare la velocità, le ore di riposo del conducente e tutte le informazioni necessarie per cercare di ricostruire la dinamica .

Edizioni locali collegate: Prato

