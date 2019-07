27.07.2019 h 14:40 commenti

Incidente stradale in via Ariosto, quattro auto coinvolte. Un uomo soccorso in codice giallo

La richiesta di intervento al 118 e alla Municipale è arrivata alle 14.30. Due auto si sono scontrate e sono finite su altre due che erano parcheggiate

Quattro i veicoli coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 27 luglio, in via Ariosto. Due macchine si sono scontrate e sono finite su altre due che erano parcheggiate lungo la strada. Un uomo di 31 anni, italiano, è stato trasportato all'ospedale di Prato in codice giallo dall'ambulanza inviata sul posto dal 118. Secondo una prima ricostruzione della Municipale, un'auto si è immessa sulla carreggiata mentre ne transitava un'altra. L'impatto ha fatto schizzare i veicoli sulle auto in sosta e due sono rimaste danneggiate. Alla guida delle auto in movimento il trentunenne rimasto ferito e un cinese che non ha riportato ferite.



Edizioni locali collegate: Prato

