26.06.2019 h 17:03 commenti

Incidente stradale a Mercatale di Vernio, tranciata una tubatura del gas. Intervento dei vigili del fuoco

E' successo qualche minuto prima delle 16 in via Montini. La strada è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale per oltre un'ora. Nel sinistro è rimasta coinvolta un'auto: illesa la conducente





Tranciata una tubazione della bassa pressione del gas metano che alimenta le utenze domestiche della zona. Immediatamente i vigili del fuoco hanno attivato le operazioni per intercettare la fuga di gas e procedere alla messa in sicurezza. La strada è stata riaperta al traffico dopo oltre un'ora. I tecnici di Centria hanno effettuato la riparazione e solo successivamente i vigili del fuoco hanno lasciato l'area dell'intervento.





A Mercatale di Vernio è stata chiusa alla viabilità e anche al passaggio pedonale via Montini in seguito ad un incidente stradale che ha provocato la rottura di una tubazione del gas. E' successo intorno alle 15.50 di oggi, mercoledì 26 giugno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Prato e quelli del distaccamento di Montemurlo. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto condotta da una donna di 53 anni che nell'urto è rimasta illesa.Tranciata una tubazione della bassa pressione del gas metano che alimenta le utenze domestiche della zona. Immediatamente i vigili del fuoco hanno attivato le operazioni per intercettare la fuga di gas e procedere alla messa in sicurezza. La strada è stata riaperta al traffico dopo oltre un'ora. I tecnici di Centria hanno effettuato la riparazione e solo successivamente i vigili del fuoco hanno lasciato l'area dell'intervento.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus