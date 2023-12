27.12.2023 h 19:37 commenti

Incidente mortale sulla A11, automobilista tampona un tir e muore sul colpo

È successo nella serata di oggi sull’autostrada nei pressi del casello di Prato est. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Il mezzo pesante era fermo nella piazzola di sosta sotto il cavalcavia di via Berlinguer

Incidente mortale sull’autostrada A11, poco più avanti del casello Prato est in direzione Pistoia. Un uomo è deceduto dopo aver tamponato con la sua auto un tir. È successo nella serata di oggi, mercoledì 27 dicembre. Il mezzo pesante era fermo nella piazzola di sosta sotto il cavalcavia di via Berlinguer. I soccorsi sono stati allertati immediatamente ma per l’automobilista non c’è stato niente da fare e ai sanitari del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Prato per estrarre l’auto rimasta incastrata sotto il tir e recuperare il corpo dell’uomo che, è stato accertato, viaggiava da solo. Al momento non si hanno notizie sull’identità della vittima. Forti rallentamenti nel tratto di autostrada interessato dall’incidente con il traffico spostato su una sola corsia in modo da consentire ai soccorritori di lavorare.

