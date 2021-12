10.12.2021 h 12:55 commenti

Incidente mortale sulla A1 all'altezza di Calenzano, inchiesta della procura di Prato: omicidio stradale

Coinvolti due mezzi pesanti e un'auto sulla quale viaggiavano una donna che è morta carbonizzata e il figlio che è stato ricoverato in condizioni disperate. Altri due feriti. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore. Solo pochi giorni fa un altro scontro con un morto, sempre nello stesso tratto

Un morto e tre feriti, uno dei quali gravissimo. E' il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto intorno alle 23 di ieri, giovedì 9 dicembre, sulla A1 Milano-Napoli all'altezza del casello di Calenzano, in direzione sud. Coinvolti due mezzi pesanti che nello schianto hanno preso fuoco e l'auto sulla quale viaggiava la vittima, una donna che è morta carbonizzata, e il figlio che versa in condizioni disperate e che è stato trasferito al Centro ustionati di Pisa con ustioni di quarto grado su gran parte del corpo. Gli altri feriti sono due camionisti di 31 e 68 anni. Immediati i soccorsi inviati dal 118.

La procura di Prato, competente per territorio, ha aperto un'inchiesta. Il fascicolo è stato affidato al sostituto Vincenzo Nitti. Omicidio stradale è l'ipotesi di reato contestata al conducente indagato. La dinamica non è ancora chiara ma dalla prima ricostruzione della polstrada sembra che l'auto sia stata tamponata da un mezzo pesante e che l'urto l'abbia spinta violentemente in avanti facendola finire contro il camion che la precedeva. Il tratto nei pressi del casello si è trasformato in un inferno di fuoco che è stato spento solo dopo oltre un'ora di lavoro dai vigili del fuoco intervenuti in forze dai comandi di Firenze e di Prato e dai distaccamenti di Firenze ovest e di Calenzano. Per la donna non c'è stato niente da fare: è morta praticamente sul colpo, avvolta dalle fiamme.

L'autostrada è rimasta chiusa diverse ore nel tratto compreso tra Calenzano e la complanare Firenze nord con pesantissime ripercussioni sulla viabilità urbana ed extraurbana.

Appena una decina di giorni fa, il 30 novembre, un altro incidente, sempre nello stesso tratto di autostrada: quattro i mezzi coinvolti con un morto e due feriti.



