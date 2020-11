27.11.2020 h 16:26 commenti

Incidente mortale sul lavoro, la procura apre un'inchiesta: tre indagati

Iscritti sul registro delle notizie di reato il proprietario del capannone nel quale si è verificata la tragedia, il titolare della ditta che stava facendo i lavori sul tetto e un suo dipendente. Domani l'autopsia sul quarantenne morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 8 metri

Sono tre gli indagati per l'infortunio sul lavoro che è costato la vita a Fulvio Piscitelli, l'operaio di 40 anni morto ieri, giovedì 26 novembre, dopo essere precipitato dal tetto del capannone che ospita la ritorcitura di cui era dipendente e sul quale erano in corso dei lavori. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina, in via Aniene a Montemurlo. Il sostituto Lorenzo Boscagli ha iscritto sul registro delle notizie di reato il proprietario del capannone, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un suo dipendente. Le tre iscrizioni sono state fatte in vista dell'autopsia in programma domani; l'esame chiarirà le cause del decesso e fornirà informazioni utili a ricostruire la dinamica. Secondo la prima ricostruzione, pare che la vittima abbia chiesto all'operaio che stava facendo i lavori di trasportarlo con la pedana mobile fino al tetto. Poi la tragedia: il quarantenne ha calpestato il lucernario che si è sbriciolato sotto i suoi piedi: un volo di circa otto metri che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi inviati dal 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo.

Resta da capire perché la vittima sia voluta salire visto che l'intervento era praticamente concluso.

“Siamo tutti a rischio quando si decide di andare sul tetto”: questo il commento di Luigi Mauro, direttore dell'Area funzionale della Asl che si occupa di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. “E' il secondo infortunio, nel 2020, con questa dinamica – dice – sono morti completamente evitabili se solo si comprendesse la pericolosità di camminare su una copertura, anche per un breve tratto, senza misure di protezione”. Annunciata una stretta dei controlli sui cantieri per verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus