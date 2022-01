18.01.2022 h 15:59 commenti

Incidente mortale in via Roma, pedone investito sulle strisce da un'auto

La vittima è un uomo di 91 anni, E' successo nel primo pomeriggio all'altezza di via Baciacavallo. L'automobilista potrebbe essere stata abbagliata dal sole e non essersi accorta della presenza del pedone. Sul posto le ambulanze, il servizio funebre e la pattuglia della Municipale

Incidente mortale in via Roma, a pochi metri dalla rotatoria di via Baciacavallo. Un uomo è morto praticamente sul colpo dopo essere stato investito da un'auto. E' successo nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 gennaio. La vittima si chiamava Giuseppe Dalle Piane e aveva 91 anni. I primi a soccorrere l'anziano sono stati due agenti della polizia municipale di passaggio, con le loro moto, proprio dal punto in cui si è verificato l'impatto. Inutili i tentativi di rianimazione praticati in attesa dell'arrivo delle ambulanze inviate dal 118. Sul posto sono intervenuti la Pubblica assistenza Prato sud e la Misericordia il cui medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. L'anziano è stato investito sulle strisce in prossimità del bar Valentina: anche oggi, come ogni giorno, stava tornando a casa, in via da Lentini, dopo aver pranzato dal figlio che abita in via Baciacavallo. La conducente della macchina, una donna italiana di 57 anni, potrebbe essere stata abbagliata dal sole e non essersi resa conto della presenza del pedone in mezzo alla carreggiata. E' questa una delle ipotesi alle quali sta lavorando la Municipale impegnata nella ricostruzione della dinamica. Una ricostruzione facilitata dalle telecamere di sicurezza del bar che inquadrano proprio il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire tutte le operazioni di soccorso e di ripristino delle normali condizioni di viabilità. La salma è stata poi rimossa dagli addetti dei Servizi funebri della Misericordia e portata ad Anatomia patologica a Pistoia a disposizione del magistrato di turno.

Edizioni locali collegate: Prato

