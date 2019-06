21.06.2019 h 14:31 commenti

Incidente mortale in via Fonda di Mezzana, la vittima è un motociclista di 53 anni

Coinvolte due auto, una delle quali parcheggiate. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio. Per l'uomo non c'è stato niente da fare nonostante l'intervento immediato dell'elisoccorso Pegaso. La strada è stata chiusa al traffico. Trasportata in ospedale per un malore la donna alla guida dell'auto





La ventenne alla guida dell'auto ha avuto un malore ed è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano. La strada è rimasta chiusa al traffico un paio d'ore. Dalle 16 è nuovamente percorribile. La polizia municipale sta effettuando i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Presente sul posto anche il comandante Andrea Pasquinelli.

Le immagini delle telecamere di sicurezza di una delle ditte davanti alle quali è avvenuto il tragico fatto hanno chiarito molti aspetti: la donna alla guida della Fiat Panda ha colpito il motociclista all'uscita da una delle aziende sul lato opposto a quello di marcia, dove aveva appena accompagnato il padre a lavorare. L'impatto è stato inevitabile e il motociclista è schizzato come una scheggia impazzita su un'auto parcheggiata lungo la strada qualche metro più avanti. L'urto è stato violentissimo come testimoniano l'accartocciamento della carrozzeria e anche lo spostamento della stessa auto.

Il pm di turno Valentina Cosci ha disposto accertamenti sulla salma rimossa dai servizi funebri della Misericordia di Prato, presente sul posto con due ambulanze. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.







