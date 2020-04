14.04.2020 h 08:15 commenti

Incidente mortale in via Firenze, la vittima 21 anni fa aveva sterminato la famiglia

E' Simone Cantaridi l'automobilista morto andando a schiantarsi contro un albero. Il 14 aprile 1999 aveva ucciso a Piombino la moglie, la figlioletta di 4 anni e la sorella, facendo poi saltare con il gas l'appartamento. Abitava a Prato da quando era stato scarcerato

Si chiamava Simone Cantaridi l'uomo di 46 anni morto tragicamente ieri, nel pomeriggio di Pasquetta, andandosi a schiantare con la sua Panda contro uno degli alberi dei giardini lungo il Bisenzio che costeggiano via Firenze ( LEGGI ). Simone Cantaridi abitava a Prato da una decina di anni e lavorava come addetto alle vendite in un supermercato di Montemurlo. Il suo è un nome tristemente noto alle cronache: esattamente 21 anni fa, il 14 aprile 1999, l'uomo aveva infatti sterminato la sua famiglia, uccidendo a coltellate la moglie, la figlia di 4 anni e la sorella. Poi aveva fatto esplodere con il gas il suo appartamento di via Landi a Piombino, restando gravemente ferito. Inizialmente la tragedia sembrava di natura accidentale, ma poi un vigile del fuoco ritrovò tra i rottami del'abitazione un coltello insanguinato e successivamente l'autopsia confermò che la moglie Sabrina Martinelli, all'epoca 24enne, la figlia Vanessa di 4 anni e la sorella Claudia di 27 erano state accoltellate a morte prima dell'esplosione.

Cantaridi confessò il triplice delitto, senza però mai dare una spiegazione del tragico gesto. Condannato in primo grado a 20 anni con il riconoscimento di un parziale vizio di mente, si era visto ridurre la pena in Appello a 16 anni e mezzo. Nel 2009, dopo dieci anni trascorsi nel carcere della Dogaia, era stato scarcerato grazie a sconti di pena per buona condotta e all'indulto. Nel frattempo si era anche laureato in Teologia. Da quel momento era rimasto a vivere a Prato fino a ieri, vigilia della tragedia che aveva segnato la sua vita, quando si è andato a schiantare contro l'albero. Un incidente sulla cui dinamica stanno lavorando gli agenti della polizia municipale e che, al momento, non ha una spiegazione se non l'alta velocità tenuta dalla Panda.

La procura di Prato al momento continua a ritenere che l'ipotesi principale per la morte di Cantaridi, sia quella dell'incidente stradale. Secondo quanto riferito al sostituto procuratore di turno, Lorenzo Boscagli, non ci sarebbero al momento elementi che possano far propendere per un suicidio come pure la suggestione della data dell'incidente - alla vigilia del ventunesimo anniversario della strage di cui l'uomo è stato autore - potrebbe spingere a pensare. Nel pomeriggio saranno comunque effettuati controlli a casa dell'uomo, per accertarsi che non abbia lasciato qualcosa di scritto.