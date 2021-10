20.10.2021 h 10:36 commenti

Incidente mortale a Vernio, anziano travolto dalla sua auto parcheggiata che si è mossa

E' successo intorno alle 7.45 in via Val di Bisenzio. Quando sono arrivati i soccorsi, per la vittima non c'era già più niente da fare. Sul posto i carabinieri e la polizia municipale per i rilievi di legge

Incidente mortale a Vernio. Un uomo di 76 anni è è stato investito dall'auto che aveva appena parcheggiato su una rampa e che ad un tratto si è mossa prendendo subito velocità. L'anziano è stato travolto ed è morto sul colpo. Quando sono arrivati i soccorritori, per la vittima non c'era già più niente da fare. E' successo intorno alle 7.45 di oggi, mercoledì 20 ottobre, in via Val di Bisenzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e successivamente la polizia municipale della Vallata a cui è stato affidato il compito di effettuare i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Si tratta soprattutto di verificare i motivi per i quali l'auto, parcheggiata su una rampa piuttosto ripida, si sia mossa. L'uomo aveva appena parcheggiato e si trovava dietro la macchina con il portellone alzato quando è stato investito. Del fatto è stata informata la procura che ha dato il nullaosta per la rimozione della salma.







