Incidente mortale a Poggio a Caiano, la vittima è un uomo di 53 anni

L'uomo viaggiava in sella ad una bicicletta che è stata tamponata da un'auto. Inutile l'intervento dell'elisoccorso. Sul posto la Municipale per i rilievi di legge. Lo scontro è avvenuto all'altezza dell'attraversamento pedonale tra il Bargo e il ponte Manetti

Incidente mortale a Poggio a Caiano nel primo pomeriggio di oggi, sabato 19 ottobre. La vittima è un marocchino di 53 anni, residente a Carmignano. L'uomo era in sella ad una bicicletta e stava percorrendo via Regina Margherita, lungo la strada regionale 66, quando è stato urtato dall'auto condotta da una donna di 33 anni residente a Montemurlo. Entrambi i mezzi procedevano in direzione di Pistoia. Le condizioni del cinquantatreenne sono apparse disperate fin dal primo momento e a nulla è servito l'elisoccorso Pegaso fatto atterrare nelle vicinanze dal 118 per il trasferimento immediato all'ospedale fiorentino di Careggi. L'elicottero è ripartito vuoto: per la vittima non c'è stato niente da fare.Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano. La conducente dell'auto ha accusato un malore ed è stata portata all'ospedale di Prato in stato di choc. I rilievi sono stati affidati alla polizia municipale.Secondo la prima ricostruzione, la bicicletta sarebbe stata tamponata dall'auto e scaraventata sul ciglio della strada, proprio all'altezza del passaggio pedonale tra il Bargo e il ponte Manetti. Saranno gli ulteriori accertamenti a stabilire il motivo del violento urto che non ha lasciato scampo al marocchino. Dell'incidente mortale è stata informata la procura che aprirà un'inchiesta.