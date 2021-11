11.11.2021 h 14:38 commenti

Incidente mortale, camionista assolto dall'accusa di omicidio stradale ma l'assicurazione paga

Il fatto risale all'estate del 2017. La vittima, che viaggiava in sella ad una bicicletta, aveva 84 anni. La difesa ha dimostrato che tra l'autocarro e la bici non ci fu contatto e che forse l'uomo cadde a causa delle buste pesanti che stava trasportando. La famiglia dell'anziano era stata già risarcita dall'assicurazione

Assolto dall'accusa di omicidio stradale perché il fatto non sussiste. Si è chiuso così il processo a carico di un camionista pratese di 40 anni finito sul banco degli imputati in seguito ad un incidente nel quale morì un uomo di 84 anni che viaggiava in sella alla propria bicicletta. L'incidente, avvenuto a Poggio a Caiano, all'incrocio tra via Mazzini e via Garibaldi, risale al 18 agosto 2017. La sentenza è stata pronunciata ieri, mercoledì 10 novembre, dal tribunale di Prato che ha accolto la tesi della difesa secondo la quale non ci fu contatto tra il camion guidato dal quarantenne e la bicicletta condotta dalla vittima i cui familiari – moglie, figlia e nipoti – avevano revocato la costituzione di parte civile in seguito al risarcimento pagato dall'assicurazione che, chiamata a rispondere in qualità di responsabile civile, ha preferito raggiungere un accordo prima della sentenza.

L'avvocato Maurizio Briganti, difensore del camionista, ha smontato la ricostruzione del consulente della procura dimostrando che l'autocarro e la bici non si scontrarono, che il camionista era fermo allo stop di via Mazzini in attesa di immettersi in via Garibaldi e che l'anziano, che stava percorrendo via Garibaldi, cadde dopo aver perso l'equilibrio forse a causa del peso delle buste che stava trasportando, circostanza rilevata anche dalla polizia municipale che intervenne per rilievi. Una ricostruzione recepita anche dal giudice di pace che, dopo la richiesta della difesa del camionista, aveva cancellato la sanzione per inosservanza del segnale di stop.

La vittima morì poco dopo l'incidente per le gravi ferite riportate alla testa; fu inutile il trasferimento con l'elisoccorso all'ospedale fiorentino di Careggi.









