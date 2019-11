11.11.2019 h 14:15 commenti

Incidente mortale a Montemurlo, indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto

Avviso di garanzia al quarantaseienne che sabato scorso ha travolto e ucciso Lorenzo Destro, il cuoco di 27 anni che viaggiava in sella alla sua moto. L'uomo già in passato ha avuto problemi per guida in stato di ebbrezza. Affidato l'incarico per l'autopsia

Ha piccoli precedenti per guida in stato di ebbrezza, come ha confermato la procura, l'uomo di 46 anni che sabato scorso, al volante della sua auto, ha travolto e ucciso Lorenzo Destro, il cuoco di 27 anni che in sella alla sua moto stava percorrendo via Montalese, a Montemurlo (leggi). L'impatto, violentissimo, è avvenuto all'incrocio con via Leopardi a causa – la dinamica pare chiara – del mancato rispetto dello stop da parte dell'automobilista che, sottoposto agli accertamenti, è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue leggermente superiore al massimo consentito. Il quarantaseienne è stato indagato per omicidio stradale dal sostituto Valentina Cosci che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 novembre, ha affidato all'anatomopatologo Brunero Begliomini l'incarico di effettuare l'autopsia. I rilievi della polizia municipale avrebbero restituito un quadro dell'incidente già definito sul quale il magistrato farà eventualmente qualche altro accertamento in attesa dell'esito dell'autopsia e dei riscontri sulla moto e sulla macchina che sono stati sequestrati. Per l'indagato è stata disposta la revoca della patente.

Il giovane, che viveva assieme ai genitori e alla sorella a Montemurlo e che da anni lavorava al ristorante La Taverna della Rocca, era molto conosciuto. Per tutta la serata di sabato e la giornata di ieri amici e conoscenti hanno raggiunto il luogo della tragedia per rendere omaggio a Lorenzo Destro. Una processione infinita, carica di strazio e di profonda partecipazione a un dolore troppo grande per la famiglia della vittima che non abita distante dal punto in cui è avvenuto l'incidente. I genitori, sabato, sono stati tra i primi ad arrivare sul posto e hanno assistito alle disperate manovre di rianimazione praticate per più di quaranta minuti dai medici che alla fine si sono dovuti arrendere.