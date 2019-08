27.08.2019 h 14:18 commenti

Incidente in viale Valentini, trentasettenne trasportato in codice rosso al Santo Stefano

La Twingo guidata dall'uomo ha tamponato una Corolla all'altezza della sede dell' Inps. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Municipale per i rilievi

Tamponamento tra due auto in viale Valentini, all'altezza della sede dell’Inps. Un uomo di 37 anni è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso, sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e una pattuglia della Municipale.

Secondo una prima ricostruzione, questa mattina 27 agosto poco dopo le 11, una Corolla guidata da un pratese di 51 anni è stata tamponata da una Twingo con alla guida il 37enne anche lui di Prato. Probabilmente l’uomo, in seguito all’impatto, ha accusato un malore e quindi è stato trasportato al Santo Stefano in codice rosso.



