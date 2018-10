22.10.2018 h 16:54 commenti

Incidente in via Borgovalsugana, pesanti ripercussioni sul traffico

L'impatto è avvenuto all'altezza del distributore del Q8, coinvolte due vetture, non si registrano feriti

E' stato necessario chiudere alla circolazione un tratto di via Borgovalsugana per permettere i rilievi dell'incidente avvenuto questo pomeriggio, 22 ottobre, attorno alle ore 16. Due le vetture coinvolte, fortunatamente senza feriti. Si tratta di una Dacia e di una Lancia Y.La strada è rimasta chiusa in direzione La Pietà per consentire i rilievi della Municipale. Inevitabilmente si sono create lunghe file in entrambe le direzioni di marcia. Secondo una prima ricostruzione, una delle due auto ha invaso la corsia opposta all’altezza del distributore di benzina Q8, impattando con l'altra.