Incidente in viale Allende: cassone si sgancia dal camion e invade la strada

Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di recupero. Nessun ferito

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, domenica 21 marzo, in viale Allende, all’altezza dell’Omnia Center, in direzione Capezzana. Il cassone di un furgone si è sganciato dal carrello e si è ribaltato su un fianco invadendo tutta la carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Lunghe e faticose le operazioni di recupero del cassone; la strada è rimasta chiusa un paio di ore per consentire ai vigili del fuoco di sollevare il cassone e mettere in sicurezza il camion. Fortunatamente, nessun veicolo transitava sulla corsia di sorpasso quando si è verificato l’incidente. Da accertare le cause che hanno provocato il distaccamento del cassone.

