Incidente in via Roma, con la moto tampona un furgone, grave un diciannovenne

Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso al Santo Stefano. Il tamponamento è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto un'ambuilanza del 118 e la Municipale per i rilievi

Grave incidente questo pomeriggio 30 marzo verso le 17 ,30 in via Roma. Un diciannovenne è stato trasportato in codice rosso al Santo Stefano dopo aver tamponato il furgone che lo precedeva ed era fermo per permettere alla macchina davanti di svoltare a sinistra. A seguito dell'urto il giovane motociclista è cascato battendo violentemente a terra. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che hanno diagnosticato un trauma toracico. Sul posto una pattuglia della Municipale per i rilievi.

