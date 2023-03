30.03.2023 h 11:01 commenti

Incidente in via Cavour: per errore ingrana la retromarcia e finisce nel prato del bastione San Giusto

E' successo stamani. La macchina ha attraversato due carreggiate, è salita sul marciapiede, ha sfondato la siepe ed è scivolata giù. La conducente non è riuscita a frenare. Sul posto la Municipale

Ha sbagliato ad azionare il cambio automatico dopo aver rimesso in moto la macchina e così, convinta di andare avanti, ha messo il piede sull'acceleratore con l'auto che in retromarcia è finita nel prato che circonda il bastione San Giusto, a ridosso delle mura, in via Cavour. E' successo intorno alle 7.30 di oggi, giovedì 30 marzo. Alla guida dell'auto, una Mini, una donna cinese sulla sessantina che, forse confusa o forse impaurita, non è riuscita a frenare e ad arrestare la corsa all'indietro. L'incidente, solo per un caso visto il punto in cui è avvenuto e anche l'orario, non ha coinvolto altri veicoli e altre persone. La macchina, che usciva dal lavaggio che si trova di fronte alla cinta muraria, ha attraversato le due carreggiate, è salita sul marciapiede, ha sfondato la siepe ed è scivolata nel prato.La conducente è rimasta illesa. Sul posto è intervenuta la polizia municipale dal vicino comando di piazza Macelli. Gli agenti hanno effettuato i rilievi dell'incidente in seguito ai quali la donna sarà sanzionata e anche segnalata alla Motorizzazione per la dinamica di quanto accaduto.