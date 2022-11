22.11.2022 h 08:43 commenti

Incidente in via Berlinguer, 52enne trasportato all'ospedale in codice giallo

Coinvolti un'auto e il motorino su cui viaggiava l'uomo. L'impatto è avvenuto sulla rotatoria. Polizia municipale al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica

Incidente in via Berlinguer intorno alle 22 di ieri, lunedì 21 novembre. Coinvolti un motociclo condotto da un uomo di 52 anni e una macchina guidata da una donna di 21 anni. Ad avere la peggio è stato il 52enne, soccorso in codice giallo da un'ambulanza inviata dal 118. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano, il ferito è stato sottoposto a tutti gli esami e a tutte le cure del caso. Sul posto è intervenuta la Municipale per i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dai primi accertamenti, pare che i due veicoli siano entrati in contatto mentre percorrevano una rotatoria.



