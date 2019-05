14.05.2019 h 08:51 commenti

Incidente in Tangenziale: gravissimo un uomo di 42 anni, soccorso in codice rosso

Il ferito era a bordo di una moto che si è scontrata con un'auto. Il 118 ha inviato due ambulanze per soccorrere il centauro. La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica

Grave incidente in tangenziale nel pomeriggio di oggi 14 maggio. Un uomo di 42 anni è stato soccorso in codice rosso e trasportato al Santo Stefano. Le sue condizioni sono serie.

L'incidente è successo poco prima delle 17.20 in viale Nam Dhin e ha coinvolto un auto e una moto che si sono scontrate per cause ancora al vaglio della polizia municipale. In conseguenza dell'urto, l'uomo è stato sbalzato di sella e ha picchiato la testa sull'asfalto. Immediati i soccorsi, con il 118 che ha inviato due ambulanze. Il 42enne è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale.

Toccherà ora agli agenti dell'Ufficio Sinistri della Municipale ricostruire la dinamica dell'incidente che ha provocato lunghe code in direzione nord.