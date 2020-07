28.07.2020 h 17:52 commenti

Incidente in piazza Europa, scontro tra un autocarro e un motorino: ferita una donna

Quarantunenne trasferita all'ospedale in codice giallo dopo l'impatto avvenuto sulla rotonda all'altezza di via Tiziano. Sul posto una pattuglia della polizia municipale per i rilievi di legge

Incidente stradale in piazza Europa, all'altezza della rotonda che consente al traffico proveniente da lato viale Vittorio Veneto di imboccare via Tiziano. Coinvolti un autocarro e un ciclomotore che si sono scontrati per cause che la polizia municipale sta ancora accertando. Una donna di 41 anni è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata all'ospedale di Prato in codice giallo da un'ambulanza inviata sul posto dal 118. L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 15 di oggi, martedì 28 luglio. Il traffico ha subito qualche rallentamento in seguito per consentire agli agenti della Municipale di effettuare i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.



