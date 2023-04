20.04.2023 h 13:21 commenti

Incidente in località La Tignamica, lunghe code sulla 325

Due i mezzi coinvolti, il guidatore dell'Ape un uomo di 86 anni è stato trasportato al Santo Stefano in codice giallo. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano, la Municipale e una pattuglia dei carabinieri. Istituito il senso unico alternato

Ennesimo incidente questa mattina 20 aprile intorno alle 11, sulla regionale 325 e, come sempre, pesanti i disagi per la circolazione.

Coinvolti due mezzi che viaggiavano in direzione Vernio, per cui è stato istituito il senso alternato di marcia. Secondo le prime ricostruzioni, sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vaiano,l'automedica e una squadra della Municipale e una pattuglia dei carabinieri, l'Ape guidata da un uomo di 86 anni stava parcheggiando in retromarcia lungo la regionale quando si è scontrata con un veicolo che proveniva da Prato. Il guidatore per l'urto è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santo Stefano.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

