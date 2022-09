06.09.2022 h 10:39 commenti

Incidente in declassata, uomo di 37 anni soccorso in codice rosso. Traffico in tilt in direzione Firenze

Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Nel tamponamento sono stati coinvolti più mezzi

Un uomo di 37 anni è rimasto ferito in maniera seria in un incidente che, intorno alle 8.45 di stamani 6 settembre, ha coinvolto più mezzi sulla declassata, nel tratto tra la Questura e il Ponte Lama. Il 37enne, italiano, è stato soccorso in codice rosso e portato all'ospedale Santo Stefano da un'ambulanza del 118. I sanitari si sono riservati la prognosi per la gravità delle sue condizioni. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale. Lunghe file si sono registrate sulla declassata in direzione Firenze. Il 37enne era a bordo di una moto e sarebbe finito contro le auto che procedevano nella stessa direzione di marcia ed erano incolonnate all'uscita dal sottopasso. Da accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo.

Edizioni locali collegate: Prato

