Incidente frontale fra uno scooter e una moto, grave un uomo

E' successo questa mattina a Montepiano. Tre i feriti il più grave è stato trasportato con Pegaso in codice rosso all'ospedale di Careggi. Gli altri due in codice giallo al Santo Stefano. Sul posto la polizia municipale tre ambulanze del 118 e i vigili del fuoco

Scontro fra uno scooter e una moto, questa mattina 7 ottobre, poco prima delle 12,30 in via dell'Appennino a Montepiano. Un uomo è stato trasportato in codice rosso da Pegaso all'ospedale fiorentino di Careggi, le altre due persone coinvolte sono state portate in codice giallo al Santo Stefano in codice giallo dalle ambulanze delle Misericordia di Vaiano e della Pubblica Assistenza. Sul posto due pattuglie della Municipale della Val di Bisenzio e una dei vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione, i due mezzi che procedevano in direzione opposta si sono scontrati frontalmente. A riportare le conseguenze più gravi il guidatore dello scooter. Pegaso è atterrato al campo sportivo di Montepiano, dove ad attenderlo c'era un'ambulanza della Misericordia di Vernio con il ferito a bordo. Il traffico è rimasto a lungo interrotto per permettere i rilievi da parte della Municipale .

Val di Bisenzio

